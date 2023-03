Dit is waarom hond bij overleden baas blijft: 'Ze ruiken dat er wat mis is'

Een volgzame viervoeter, die dapper waakt en hulp gaat halen in geval van nood. Dat kennen we uit films, zoals Snuf de hond, maar ook in het echte leven. Zondag bijvoorbeeld, in Deurne. Een man raakt onwel, botst tegen een boom en komt te overlijden. Zijn hondje schuilt uiteindelijk vlakbij zijn baasje onder de auto. Waarom is dat en wat gaat er om in het koppie van zo'n hond?

"Dat is echte liefde! Kunnen mensen nog wat van leren", wordt er onder het Facebookbericht over het ongeluk geschreven. "Hoop van harte dat iemand zich over dat arme hondje gaat ontfermen", gaan de reacties verder. "Beeske is veel gevoeliger dan wij en beleeft dit drama dus nog veel intenser dan wij. Arm beest."

Net zoals bij kinderen, herkennen we een soort hulpeloosheid bij hondjes. "Ze zijn kwetsbaarder. Ik denk dat daarom mensen meer voor de dieren opkomen en zorg willen bieden", voegt ze toe.

Mensen voelen dus een soort verantwoordelijkheid om voor hulpbehoevende wezentjes te zorgen, net zoals we dat bij baby's of kleine kindjes hebben. "Ik denk alleen niet dat het hondje uit de auto is ontsnapt om daadwerkelijk hulp te gaan halen, zoals sommige mensen geneigd zijn om te denken", zegt de gedragstherapeut. "Het lijkt me meer dat hij vanwege de schrik is weggerend. Dat honden dan hulp gaan halen, is toch een beetje een Disney-gedachte."

Het dier is volgens haar enorm geschrokken van het ongeluk en in eerste instantie gevlucht voor het gevaar. Dat het hondje erna onder de auto bij zijn baasje is gaan zitten, is waarschijnlijk ook vanuit angst. “Hij ging op zoek naar veiligheid, omdat hij zich bang en gestrest voelde. Dat zie je aan de lage staart en de oortjes die naar achteren staan."