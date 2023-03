Matthijs won twee ton in Postcodeloterij maar dat had 2 miljoen kunnen zijn

Matthijs uit Grave won zondagavond 244.000 euro in Postcode Loterij Miljoenenjacht. Hij liet verschillende biedingen voor zijn gouden koffertje aan hem voorbij gaan en drukte uiteindelijk bij het bedrag van ruim twee ton op de rode knop. Nog niet wetende welk geldbedrag er werkelijk in zijn eigen koffertje zat.

Matthijs (30) is in het dagelijks leven hovenier, in totaal mochten vijftig mensen uit Grave naar de spelshow om kans te maken op een finaleplek. Hij wist alle kandidaten weg te spelen en kwam uiteindelijk naast Linda de Mol aan de desk terecht. Hij koos een koffer met daarop nummer acht.

Gokken

Matthijs' vrouw Sabrina zat ter ondersteuning in de zaal en moest regelmatig billenknijpen als haar man weer een gokje waagde. Want lefgozer Matthijs bleek niet bang. De fictieve bank deed als eerste een bod van 66.000 euro voor zijn koffertje, daarna 64.000 euro. Het bedrag liep vervolgens op tot 139.000 euro, wat Matthijs nog niet kon bekoren. Daarna zakte het bod naar 134.000 euro.

Ook daar ging hij niet in mee, wat betekende dat hij nog twee koffers moest openen. Op dat moment had hij naast wat lage geldbedragen nog twee hoge bedragen over: 500.000 euro en 2 miljoen. Uiteindelijk resulteerde zijn gok in een bod van 244.000 euro in ruil voor zijn koffer nummer acht. Hij gaf de rode knop een rammel en confetti dwarrelde traditiegetrouw neer.

Matthijs bleek zijn koffer achteraf te vroeg verkocht te hebben. Want in zijn eigen gekozen koffer zat namelijk 2 miljoen euro. "Maar ik denk dat ik hier ook leuke dingen van kan doen", reageerde hij nuchter. Hij gaat het geld gebruiken voor een aanbouw aan zijn huis en hij wil graag op reis met zijn vrouw en kinderen.

Zondagavond huurde het stel in Grave een kroegje om met vrienden de aflevering van Miljoenenjacht te bekijken.

Hoe werkt het 'Gouden Koffertjes-spel'?

In de spelshow kiest de kandidaat uit 26 koffers één koffer voor zichzelf. Daarna moet de kandidaat in iedere ronde een paar van de 25 overgebleven koffers openen, waarna 'de bank' met hem in onderhandeling gaat voor de waarde van de door hem gekozen koffer.

Zo lang de koffers met de meest hoge bedragen nog in het spel zitten, bestaat er een kans dat de kandidaat zelf een koffer met zo'n hoog geldbedrag heeft. En zal de bank hem een steeds beter bod doen voor zijn koffer.

Slaat de kandidaat het bod van de bank af, dan moet hij de volgende ronde weer een aantal koffers openen om een nieuw bod te krijgen. Tot het einde toe is de vraag: welk geldbedrag zit er in de door de kandidaat gekozen koffer?