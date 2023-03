Worstenbroodjes eten tijdens de ramadanmaaltijd: dankzij Kadir kan het

Kadir Ahmed (34) uit Den Bosch moet met een lege maag vol aan de bak voor de drukste periode van het jaar. Hij doet mee aan de ramadan, die woensdag begint, terwijl de vraag naar halal worstenbroodjes, pizza's en frikandelbroodjes van zijn eigen merk Kadir's dan juist de pan uit rijst.

"Het is net kerst. We gaan dubbel zoveel verkopen", schat hij. Ook hij mag 'een zware' 30 dagen niet eten en drinken vanaf zonsopgang tot zonsondergang. "Het wordt pittig, maar ik ga extra vroeg beginnen en eerder stoppen." Tijdens de avondmaaltijden gaan de worstenbroodjes erin als zoete koek. "Vooral bij jongeren. Je mag jezelf dan verwennen."

"Je voelt je buitengesloten."

Het water liep hem in de mond van worstenbroodjes, maar eten mocht hij ze niet als moslims. Want ze waren niet halal. Terwijl de oer-Brabantse snack hem juist zo lekker leek. "Je voelt je buitengesloten. De kaasstengels word je ook beu." Daarom bracht hij in 2014 de halal-versie zelf maar op de markt. Bij halal-producten is varkensvlees uit den boze. Ander vlees moet van dieren komen die door een belijdende moslim met een mes in de hals zijn gedood. Daarmee voldoet het aan de islamitische regels. Samen met zijn moeder ontwikkelde Kadir het kruidenrecept. "Zij was altijd mijn smaak-jury", glundert hij. "Ze kan geweldig koken."

"Als kind verkocht ik al flippo's."

De halal-goeroe vluchtte hij als baby met zijn familie uit het door oorlog verscheurde Somalië in de punt van Afrika. Hij kwam uiteindelijk in Den Bosch terecht. Zijn broers en zussen gingen al snel het huis uit en zijn vader en moeder scheidden. Kadir bleek een geboren ondernemer. "Op mijn zesde verkocht ik al flippo's en later mp3'tjes", lacht hij. "Ik was altijd bezig met handel." Op school ging het wat moeizaam. Door zijn gedrag moest hij naar het vmbo, terwijl hij makkelijk hoger kon. Na een lange weg rondde hij een hbo-studie af, maar daarna kwam moeilijk aan de bak. Tijdens zijn werk bij bakkerijbedrijf Bakkersland zag hij het licht. Een klant vroeg of Bakkersland ook halal worstenbrood verkocht. “Nee”, was het antwoord, maar het idee voor een eigen bedrijf was geboren. En dus ging Kadir ze ’s avonds naast zijn fulltimebaan verkopen. Eerst via Facebook en inmiddels zijn zijn broodjes op 781 plekken in Nederland te koop.

"Al mijn dromen zijn uitgekomen."

Intussen weet de fulltime halal-ondernemer steeds meer op de markt te brengen. Bij de start ging het alleen om worstenbroodjes, maar inmiddels is het halal-assortiment uitgebreid met frikadelbroodjes, saucijzenbroodjes, bapao’s en sinds maart dit jaar ook pizza’s. De omzet steeg van 23.000 euro in 2019 naar bijna 1 miljoen euro in 2022. "Al mijn dromen zijn uitgekomen", vertelt Kadir. Hij droomt inmiddels al verder dan rood-wit-geblokt en rood-wit-blauw. Hij wil internationaal de markt op met zijn halal-producten. Na België is Engeland aan de beurt. Of ze daar Brabantse worstenbroodjes lusten? "Zeker, ik ben als proef met 100 worstenbroodjes naar Engeland gegaan en ze vielen in de smaak."