Tieners melden zich na mishandeling van twee mannen

Twee 17-jarige jongens uit Zevenbergen hebben zich woensdag via hun advocaat bij de politie gemeld. Dat deden ze nadat vorige week camerabeelden werden getoond in het opsporingsprogramma Bureau Brabant. Ze worden verdacht van de mishandeling van twee mannen aan de Zuidhaven in Zevenbergen op 9 juli vorig jaar.

Een 21-jarige man liep toen rond een uur 's nachts, na een horecabezoek, samen met een huisgenoot langs de Zuidhaven toen twee mannen op hen afkwamen. Zonder enige aanleiding sloegen beide verdachten de 21-jarige man meerdere keren tegen de borst en in het gezicht. Hij viel op de grond waarna ze hem ook nog tegen het lichaam trapten. Onherkenbaar getoond

Een 38-jarige man, die een foto van de daders wilde maken, werd vervolgens ook door hen mishandeld. Ze sloegen hem met gebalde vuist meerdere keren in en op het gezicht en duwden hem met kracht tegen de etalage van een winkel. Er zijn geen beelden van de mishandelingen zelf, maar de vermoedelijke daders zijn later wel gefilmd tijdens een supermarktbezoek. Deze beelden liet de politie vorige week maandag zien in het opsporingsprogramma Bureau Brabant op Omroep Brabant. Hierop waren de daders onherkenbaar te zien, omdat het vermoeden bestond dat het minderjarigen waren. De verdachten kregen van de officier van justitie een week de tijd om zich te melden. Anders zou hun gezicht in de volgende uitzending wel worden getoond. De twee worden deze maandag verhoord.