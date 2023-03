Als huisdieren worden verwaarloosd is er vaak meer aan de hand

Simone (39) komt als inspecteur van de Landelijke Inspectie Dierenbescherming (LID) in actie als er sprake is van dierenleed. Een nestje vermagerde kittens. Een ezel in de regen die niet kan schuilen. Een hond die nooit uitgelaten wordt en in z'n eigen poep zit. Omroep Brabant ging met haar op pad en zag dat verwaarlozing of mishandeling van dieren nooit op zichzelf staat.

De inspectie krijgt dagelijks meldingen van mensen die vinden dat een dier niet goed verzorgd wordt. De dienst heeft inspecteurs in heel het land. Als de wet op dierenwelzijn grof wordt overtreden, mogen ze dieren in beslag nemen. De meeste meldingen gaan over honden, katten en paarden. Zoals op dit adres in een wijk vol flatgebouwen, waar een hond nooit uitgelaten zou worden. Simone drukt een paar keer op de bel. Als de deur opengaat, dringt een sterke geur je neus binnen. Ze legt uit dat ze voor de hond komt. De bewoner, een ongeschoren man van midden zeventig, laat ons gelaten binnen. Hij hinkt langzaam vooruit, steunend op een stok. Snel trekt hij wat deuren dicht in huis.

De muur beschadigd door de kat van de buren.

Het behang op een meter hoogte is van de muur gekrabd. “Dat doet de kat van de buren. Dat beest blijft maar komen sinds het baasje is overleden”, vertelt hij. Het is donker in huis, vuile vaat staat op tafel en in de keuken. In de hoek van de kleine woonkamer staat een fiets. Papieren liggen opgestapeld. Op de grond, midden in de kamer, ligt een grote plas urine. Het blijft even stil en dan steekt hij van wal. “Ik kan bijna niet meer lopen, het gaat niet. Ik kan Bello niet meer uitlaten. Zijn behoefte doet hij binnen en ach… ik ruim ’t dan op.”

In de woonkamer heeft de hond geplast.

Simone bekijkt de zestien jaar oude hond. Zijn nagels zijn te lang en hij heeft veel tandsteen. Met al die onbekende mensen binnen wordt Bello onrustig. Van angst poept hij midden in de kamer. Z’n baasje stiefelt er naartoe en werkt het weg met handveger en blik. Ze tast af hoe het met de man gaat. Hij lijkt eenzaam en de weg een beetje kwijt. Zelf heeft hij gezondheidsklachten maar kan geen kant op, want met een hond kom je niet in een verzorgingstehuis. Simone ziet vaker dat er meer speelt dan alleen een dier met problemen. "Vaak zien mensen niet dat er ook sociale problemen zijn. Er is niet altijd sprake van opzet.” Simone besluit om met de hond naar de dierenarts te lopen om de hoek. Bello weet niet wat hij meemaakt, wandelend in de buitenlucht.

De dierenarts is helder: “Dit is heftig. Deze hond moet last hebben van z’n bek. Bovendien leidt zo'n slecht gebit tot veel meer klachten.” De hond heeft een hartruis en nierproblemen. Het is de vraag wat narcose voor uitwerking heeft. Ze legt de keuze voor aan de man: een risicovolle behandeling of een spuitje. "Maar hij eet nog goed, drinkt veel en piept nooit", treurt hij. "Als ze een harde hond is, zal ze nooit piepen", verklaart de dierenarts.

Bello heeft veel tandsteen.

De man wil nu nog geen afscheid nemen van zijn hond maar weet ook dat er geen andere uitweg is. Ze spreken af dat hij over drie weken terugkomt bij de dierenarts. Voor de zekerheid zoekt Simone diezelfde dag nog contact met de huisarts van de man: "We hebben allemaal een zorgplicht. Je wilt dat dat deze man in beeld blijft", zegt Simone. De huisarts kent de man en belooft opnieuw bij hem langs te gaan. Drie weken later krijgt de hond bij de dierenarts een spuitje.

De hond heeft heel lange nagels die door een dierenarts geknipt moeten worden.