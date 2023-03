Luchtoorlog nagespeeld op stille kazerne: 'Heel dicht bij de werkelijkheid'

De Roemeense Patrioteenheid in actie tijdens de oefening op Vredepeel (Foto: Defensie) De oefening JPOW op de basis in Vredepeel (Foto: Defensie) De oefening JPOW op de basis in Vredepeel (Foto:Defensie) Elf landen doen mee aan de oefening in Vredepeel (Foto: Defensie) Het Noorse tentenkamp bij de oefening in Vredepeel (Foto: Defensie) Materieel voor de JPOW oefening (Foto: Defensie) 'Spelers' in actie tijdens JPOW in Vredepeel (Foto: Defensie) Kapitein Traian Brehui van de Roemeense Patrioteenheid (Foto: Defensie) Volgende Vorige 1/8 De Roemeense Patrioteenheid in actie tijdens de oefening op Vredepeel (Foto: Defensie)

Op de landingsbaan van de Luitenant-generaal Bestkazerne in Vredepeel lijkt op het eerste gezicht een simpel tentenkamp te staan. Maar schijn bedriegt. “Dit is de meest complexe NAVO-oefening in ons vakgebied in Europa”, zegt luitenant-kolonel Edwin de Boer uit. Tijdens de oefening JPOW oefenen ruim 700 ‘spelers’ een luchtoorlog tegen drie vijandelijke landen die nauw samenwerken.

Het is een mooie dag in Rubicon, een verzonnen land in het Midden-Oosten. Maar ineens vliegt een ballistische raket door het luchtruim richting Berlijn, tot afgrijzen van de elf NAVO-landen die aan de oefening meedoen. Er moet snel geschakeld worden tussen verschillende landen, verschillende delen van de krijgsmacht en verschillende wapensystemen. De raket is binnen twintig minuten bij het doel. Hoe kan het onding het beste neergehaald worden? En wie gaat dat doen? De oefening JPOW op de Luitenant-generaal Bestkazerne wordt elke twee jaar gehouden. De kazerne is drie weken lang het toneel van een denkbeeldige grootschalige luchtaanval op Europa van ‘een aantal boze buurlanden in het oosten’. Alles is gericht op de luchtverdediging. De Patrioteenheden staan klaar. Maar ook vliegtuigen, schepen en drones worden ingezet. Maar niet echt natuurlijk.

"Het is belangrijk dat we samen vechten, je kunt het niet alleen."

De 700 deelnemers aan de oefening worden 'spelers' genoemd. Ze zitten achter computerschermen in zwart afgeschermde ruimtes, die zwaar beveiligd worden. Alle elektronische apparatuur, zoals telefoons en smartwatches, moeten achtergelaten worden in een kluis. De ‘spelers’ komen uit Litouwen, Noorwegen, Hongarije, Groot-Brittannië of Duitsland. Sommige landen zijn nieuwkomers, zoals Roemenië, dat sinds 2020 in bezit is van een Patriotsysteem. Roemenië grenst aan Oekraïne, dus het oorlogsgeweld is dichtbij. Kapitein Traian Brehui uit Roemenië: “Dit is een geweldige gelegenheid aan onze bondgenoten te laten zien dat we klaar zijn om het luchtafweersysteem te gebruiken. Het is belangrijk dat we samen vechten met andere landen. Je kunt het niet alleen. Of we goed voorbereid zijn? Natuurlijk. Hoewel je nooit helemaal klaar bent voor een plotselinge oorlog.”

"Er was nooit een echte kans dat we aangevallen zouden worden."