PSV faalt dit seizoen en dat belooft weinig goeds voor volgend jaar

Na ‘Super Sunday’ waarop Feyenoord won bij Ajax en PSV punten verspeelde bij een degradatiekandidaat, gaat dit seizoen als een nachtkaars uit voor de Eindhovenaren. PSV wordt alweer geen kampioen en of het na de zomer beter gaat is ernstig de vraag.

“Dit kan echt niet”, zei Xavi Simons na het gelijkspel tegen Vitesse. Maar dat werd ook al gezegd na nederlagen tegen FC Groningen, SC Cambuur en FC Emmen, de onderste drie van de ranglijst. Het gelijkspel tegen nummer veertien Vitesse is allang geen incident meer bij PSV. Met jaloezie wordt er gekeken naar koploper Feyenoord. Wie de twee ploegen naast elkaar legt zal in kwaliteit op het veld weinig verschillen zien. Het grote verschil zit hem vooral in de intensiteit. PSV is in te veel wedstrijden inspiratieloos en futloos. De echte wil om te winnen ontbreekt. “Je ziet dat wij iets missen. Als je Feyenoord ziet voetballen is dat echt mooi om te zien. Die intensiteit... Die is er ook bij ons op de trainingen, maar in de wedstrijden niet”, vertelde Xavi Simons na afloop.

"Het is iets ongrijpbaars”

Het verhaal van de trainer omtrent deze nederlagen is van tevoren uit te tekenen. “Het is iets ongrijpbaars”, zei Ruud van Nistelrooij. Een zorgelijke reactie aangezien PSV met dit soort wedstrijden de titel verspeelt. De club maakt het zichzelf heel lastig voor dit seizoen, maar vooral ook volgend seizoen. Om te beginnen staat er een groot vraagteken achter de naam Xavi Simons. De spelmaker is in rap tempo de beste speler van de selectie geworden en snakt naar Champions League-voetbal. De kans is groot dat PSV hem dat komend seizoen niet kan bieden. Een vertrek van Simons zou een ramp zijn voor de Eindhovense club.

"Ik wil kampioen worden en Champions League spelen"