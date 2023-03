Gratis energiezuinig huis in ruil voor vrijwilligerswerk: ‘Geweldig plan'

Je koophuis energiezuinig gemaakt op kosten van de gemeente, in ruil voor wat vrijwilligerswerk. Het is een plan van de gemeente Tilburg en het gaat om voormalige sociale huurhuizen in Tilburg-West.

'Wijk wordt er beter van' Een commissie van de gemeente Tilburg vergaderde deze maandag over dit ruilinitiatief van de gemeente. Eerder op de dag hebben bewoners van de straten die er gebruik van kunnen maken, een mail gekregen met wat informatie. De subsidie is onder meer voor vloerisolatie, het vervangen van geisers en herstel van kozijnen. Het roept wel nog wat vragen op, maar een aantal mensen die er wonen reageren toch positief. De wijk, die deel uitmaakt van de Kruidenbuurt, wordt er alleen maar beter van, zo denken ook zij erover.

Als je de Gentiaanlaan inrijdt, staan aan de ene kant van de straat huurhuizen en aan de overkant koopwoningen. Op alle huurhuizen liggen zonnepanelen. Bij de koopwoningen is dat heel anders. Sommige hebben zonnepanelen, maar er zijn ook huizen waar zowel op het dak als binnen helemaal niks is gebeurd om het energiegebruik goedkoper te maken.

De meeste bewoners hebben helemaal geen geld om hun huis energiezuinig te maken. Daarom helpt de gemeente met subsidie, in ruil voor vrijwilligerswerk in het buurthuis. Vrijblijvend, dat wel.

Ook haar buurman, Cuneyit Bagiran, is erover te spreken. Samen met Marijke de Brouwer heeft hij al de nodige maatregelen genomen om de energierekening niet te hoog te laten oplopen. Van de bewoners die de energiesteun krijgen, wordt verwacht dat ze in ruil daarvoor vrijwilligerswerk gaan doen in het buurthuis. Hebben ze dat ervoor over?

Bewoners willen graag meehelpen

De Brouwer: “Dat doe ik al enige tijd, een op een, dat bevalt me beter dan in een groep. Ik ben er om gezondheidsredenen mee gestopt, maar wil de draad graag oppakken. Al weet ik niet wat er precies van ons verlangd wordt.” Buurman Bagiran wil ook best zijn handen uit de mouwen steken: “Voor wat hoort wat. Ik vind het een goed idee. Als je op deze manier de samenleving kunt verrijken, waarom niet? Maar het ligt er ook aan wat de gemeente voor mij gaat doen.”

Kees van Uden zal zijn buurtgenoten met open armen ontvangen. Hij is projectleider van het buurthuis in de wijk. “Hier komen mensen bij elkaar om een kopje koffie te drinken, elkaar te ontmoeten én om te klussen. Daar kunnen we steun van anderen goed bij gebruiken. Denk aan maatschappelijke hulp, maar ook aan dweilen, schilderwerk, reparatieklusjes en het vervangen van tl-buizen.”

'Echt serieuze ingrepen'

“Ik weet het, het is vrijwillig, maar we gaan er wel op aansturen. Want de gemeente gaat echt serieuze ingrepen doen in huizen. Het zou dus heel fijn zijn wanneer bewoners iets terug willen doen om de leefbaarheid in de buurt te verbeteren.”