In Boekel wonen de minste gescheiden mensen van Brabant

Van alle plekken in heel Brabant lijkt de liefde in Boekel het langste stand te houden. Hier woont namelijk relatief het kleinste aantal gescheiden mensen. Dat blijkt uit CBS-cijfers die vergelijkingssite Independer op een rijtje heeft gezet. Jo Manders uit Venhorst, die al bijna 60 jaar getrouwd is, snapt wel waarom.

Helmond doet het wat dat betreft het slechtst. Daar is 11 procent van de volwassenen gescheiden. Maar 20 kilometer verderop in Boekel lijkt de liefdesgrond veel vruchtbaarder. Daar woont 6 procent gescheiden zonder ooit weer opnieuw getrouwd te zijn.

Eerst even de cijfers. In heel Brabant leeft 1 op de 11 mensen gescheiden. Dat is 9 procent. Het gaat hier om mensen die ooit getrouwd zijn geweest, maar daarna niet meer in het huwelijksbootje zijn gestapt.

"Het is hier vooral goei volk denk ik", zegt Tinus. "Dat is gewoon aangeboren. Ze zijn het hier goed met elkaar eens." Zelf is hij al meer dan 40 jaar getrouwd. "Nog steeds met dezelfde. Het is gewoon geven en nemen." En dat kunnen ze in Boekel net wat beter? "Dat denk ik wel", zegt Tinus.

"Ik denk dat mensen hier meer van elkaar accepteren dan in andere plaatsen", denkt Bert. "We zijn hier gewoon sneller tevreden. In de stad zijn mensen veel meer gestrest."

Geven en nemen, dat is volgens Jo Manders ook het geheim. Ze is al 57 jaar getrouwd. "Een beetje rustig zijn en af en toe geduld hebben. Dat is ook belangrijk", zegt ze. "In 1966 zijn we getrouwd. En in 1993 waren we het boerenbruidspaar. Dus we zijn twee keer getrouwd. Misschien is dat het geheim."

Al dit soort redenen zeggen eigenlijk niet zoveel over Boekel zelf. "Het is ook gewoon fijner wonen hier", gaat Bert verder. "En dat is goed voor je huwelijk. De meeste mensen kennen elkaar. Dat helpt ook. Je hebt meer afleiding."