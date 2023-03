Marechaussee filmde vrouw in kleedhokje: 100 uur taakstraf geëist

Een militair uit Kaatsheuvel zou een taakstraf van 100 uur moeten krijgen, omdat hij in het geheim filmopnamen heeft gemaakt in een douche- en kleedruimte voor vrouwen van de Koninklijke Marechaussee in Den Bosch. Dit heeft de officier van justitie maandag geëist bij de militaire rechtbank in Arnhem.

De vrouw die hiervan aangifte deed, vond de camera in een bol opgevouwen sokken. De 44-jarige verdachte heeft bekend. Mogelijk zijn meer vrouwen vorig jaar januari in het geniep door hem in beeld gebracht. De man werkte toen ook bij de Marechaussee, inmiddels niet meer. De officier van justitie nam het de man vooral zeer kwalijk omdat hij opsporingsambtenaar is. In plaats van slachtoffers tegen strafbare feiten te beschermen, heeft hij zelf een slachtoffer gemaakt, zo werd gesteld. Onbespied

Bovendien kan het niet door de beugel dat de beelden zijn opgenomen in een ruimte waar iemand zich juist onbespied waant. De man zou bijna de hele maand januari van het vorig jaar zijn camera hebben gericht op de douche- en kleedruimte van een gebouw van de staf van de Koninklijke Marechaussee aan het Hervenplein in Den Bosch. Behalve de taakstraf werd een voorwaardelijke gevangenisstraf van een jaar geëist. Mocht de verdachte zich de komende drie jaar weer misdragen, dan moet hij de cel in. Tijdens deze periode zou hij ook behandeld moeten worden en zich bij de reclassering moeten melden.