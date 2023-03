Jonge vrouw slachtoffer van straatroof in Tilburg, daders spoorloos

Een 22-jarige vrouw wordt vlak bij haar huis door drie jonge daders beroofd van haar tas. Dit gebeurde in de Leekstraat in Tilburg op 15 december 2022. Bureau Brabant laat in de uitzending van maandag een reconstructie zien. Ook zijn camerabeelden van de roof te zien. De politie hoopt dat dit naar de daders gaat leiden.

De vrouw parkeert rond half 10 haar auto dicht bij haar huis. Terwijl ze haar voorruit afdekt met een vriesdeken, wordt ze van achteren vastgegrepen. Twee mannen houden haar vast en bedreigen haar met een groot mes. Een derde man komt aanrennen vanaf een andere kant en neemt haar tas mee. Zodra de mannen de tas in bezit hebben, rennen ze weg in de richting van de Lombardijenlaan. De gebeurtenis is goed te volgen vanaf een bewakingscamera in de buurt. Volgens de vrouw zijn de mannen ongeveer twintig jaar oud. In haar tas zitten geen waardevolle items.