112-nieuws: voetgangster komt om het leven • chauffeur zoek na autobrand

09.23

De politie heeft in Veghel een bestuurder aangehouden voor vier overtredingen. Zo reed de bestuurder met valse kentekenplaten en was de bestuurder onder invloed van amfetamine. De politie kwam er daarna achter dat de verdachte ook geen geldig rijbewijs had. Toen agenten de auto controleerden, vonden ze ook nog eens een flinke hoeveelheid harddrugs. De auto is in beslag genomen en de bestuurder is aangehouden.