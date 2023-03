Drugsapotheek gevonden in huis in Roosendaal

De politie heeft in een huis in Roosendaal een 'drugsapotheek' ontdekt. In het huis van de 41-jarige man aan de Bandeliersberg lagen honderden grammen drugs, waaronder 'pink cocaïne'. De bewoner is aangehouden en zit nog vast.

De politie ging zondagnacht om kwart voor twee naar het huis na een melding van geluidsoverlast. Op dit adres wordt vaker geluidsoverlast veroorzaakt, dus agenten gingen het huis binnen om geluidsapparatuur in beslag te nemen. Binnen vonden ze een honkbalknuppel die omwikkeld was met prikkeldraad. Agenten zagen ook verschillende spullen liggen die gebruikt werden voor het kweken van hennep, zoals een pers, koolstoffilter en transformatoren. Na overleg met het Openbaar Ministerie heeft de politie het huis later die dag volledig doorzocht. In het huis bleken honderden grammen drugs te liggen. Het ging om enkele honderden grammen ketamine, twintig gram amfetamine, tien milliliter GHB, drie gram MDMA en twee gram hennep. Daarnaast lag op meerdere plekken in het huis roze poeder. Het bleek om 194 gram tucibi te gaan, ook wel 'pink cocaïne' genoemd. Alle drugs zijn in beslag genomen.