Stemmen worden opnieuw geteld in Oss

Stemmentellers in Oss moeten woensdag opnieuw aan de slag. De stemmen van acht stembureaus voor de Provinciale Statenverkiezingen en Waterschapsverkiezingen krijgen een hertelling. Uit de uitslagen van de bureaus kwam volgens de gemeente een niet te verklaren verschil.

Vorige week mocht worden gestemd voor de Provinciale Statenverkiezingen en Waterschapsverkiezingen. Stembureaus maken na zo'n verkiezing een proces-verbaal op, waarbij het bureau verantwoording aflegt over de telling van de stemmen. Op basis daarvan wordt de uitslag van een verkiezing vastgelegd.

Uit de processen-verbaal van acht stembureaus in Oss kwam een verschil dat niet verklaard kon worden. Daarom is bepaald dat alle stemmen opnieuw moeten worden geteld. Dit gebeurt woensdagochtend in het gemeentehuis. De definitieve uitslag is uiterlijk om negen uur 's avonds bekend.

