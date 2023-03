Man die veldbestormer hielp krijgt van PSV stadionverbod van 18 maanden

De supporter die in februari de veldbestormer ondanks een stadionverbod aan een kaartje hielp voor de wedstrijd PSV-Sevilla FC, krijgt van PSV nu zelf een stadionverbod opgelegd. De helpende supporter is 18 maanden niet welkom in het Philips Stadion. Dat heeft een woordvoerder van de club dinsdag bevestigd.

Op maandag kreeg de veldbestormer al een stadionverbod van veertig jaar opgelegd door de club. Het gaat om Dylano K. uit Roermond. De 20-jarige supporter was ondanks een eerder opgelegd stadionverbod het Philips Stadion binnengeglipt. Hij sprong op donderdag 23 februari tijdens het duel PSV-Sevilla FC over de boarding, rende het veld op en sloeg keeper Marko Dmitrovic in zijn gezicht.

PSV is de helper van Dylano K. zelf op het spoor gekomen. "We hebben gekeken met welke kaart de veldbestormer toch het stadion wist binnen te komen. Het spoor leidde terug naar de supporter die zijn eigen kaart aan Dylano K. heeft gegeven." Meer informatie over de supporter die nu 18 maanden niet het Philips Stadion in mag, wil de club niet geven.

Celstraf

Veldbestormer Dylano K. uit Roermond werd eerder al door de politierechter veroordeeld tot drie maanden cel voor zijn actie tegen de keeper, waarvan één voorwaardelijk. Ook mag hij van de rechter twee jaar niet in de omgeving van het stadion komen. K. had op het moment dat hij het veld bestormde al een gebieds- en stadionverbod na eerdere misdragingen rond voetbalwedstrijden in 2021 en 2022.

Het landelijk stadionverbod voor Dylano K. is nog niet actief omdat die dinsdag nog niet bij de KNVB is aangemeld.

