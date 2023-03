Das zorgt voor ellende op spoor: week lang geen treinen Den Bosch-Eindhoven

Nog zeker tot en met maandag rijden er geen treinen tussen Den Bosch en Boxtel. Dassen hebben het spoor ondergraven bij Esch, waardoor de rails kunnen verzakken. En dus staan de perrons in Den Bosch dinsdag bomvol en ook in de treinen om via Tilburg in Eindhoven te komen hangen de reizigers met de benen buiten.

De spoorbaan en de ondergrond moeten hersteld worden, maar spoorbeheerder ProRail weet nog niet wanneer dat kan. De dassen zijn namelijk beschermde dieren en daarom is er eerst toestemming nodig. Er rijden stopbussen tussen Boxtel, Vught en Den Bosch. Reizigers die van Den Bosch naar Eindhoven moeten, krijgen het advies eerst naar Tilburg te reizen en vanaf daar naar Eindhoven. Die trein is daardoor overvol. En omgekeerd natuurlijk ook. De NS kijkt naar een oplossing daarvoor. Eerder in de week werd in Friesland het treinverkeer verstoord door dassen. Daardoor rijden er tot eind april geen treinen tussen Workum en Stavoren. Spoedoverleg met ministerie

ProRail-directeur John Voppen: "Voor de tweede keer in een week tijd kunnen treinen niet rijden omdat dassen de spoorbaan ondergraven. Vervolgens kost het veel tijd om daar iets aan te doen omdat we daar eerst toestemming voor moeten krijgen. In het belang van de reiziger en vervoerders moeten we echt ruimte krijgen om sneller actie te kunnen ondernemen. We zijn hierover in spoedoverleg met het ministerie." Sinds 1 januari 2017 is de Wet natuurbescherming van kracht. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) moet een ontheffing geven om de dassen bij het spoor te mogen vangen en verplaatsen.

Foto: Noël van Hooft

Met een radar onderzoekt ProRail waar de dassen precies zitten. (Foto: Omroep Brabant).