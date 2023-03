Woonwagenbewoners voelen zich niet thuis in een huis: 'Past niet bij ons'

Woonwagenbewoners in Waalwijk die door het gebrek aan standplaatsen in een huis moeten wonen, zijn dat helemaal beu. Ze voelen zich niet thuis in een huis en missen de saamhorigheid en gezelligheid van het woonwagenkamp. Gonnie de Vaan woont al 23 jaar in een rijtjeshuis, maar ze zou liever vandaag dan morgen terug gaan naar een woonwagenkamp. Probleem: er zijn geen standplaatsen. En ze is niet de enige, want samen met nog vijf anderen wil ze in actie komen tegen de gemeente.

"In een huis wonen is niet hetzelfde als in een woonwagen. Op een woonwagenkamp is iedereen er voor elkaar. Wij willen nog voor elkaar zorgen. Die saamhorigheid die mis ik heel erg", zegt Gonnie. "Je loopt op een kamp gewoon bij elkaar binnen en dat willen wij allemaal. In een huis weet je tegenwoordig vaak amper wie je buren zijn." Gonnie maakt zich ook zorgen dat de typische woonwagencultuur zo verloren gaat. Want ook voor haar kinderen van 18 en 23 is er nog geen enkel vooruitzicht op een standplaats.

"Zo zijn wij, we willen gewoon bij elkaar wonen."

Het idee dat een woonwagenkamp een broeinest van criminaliteit zou zijn, waar wapens liggen en wiet wordt gekweekt, is volgens Gonnie 'complete onzin'. "Wij werken allemaal en hebben eigen bedrijven, dus ik vind het eigenlijk onnodig die vooroordelen." Een man die zijn hondje uitlaat, is het daarmee eens: "Deze mensen doen geen vlieg kwaad", zegt hij. Volgens Gonnie komt het door de gemeente dat er geen standplaatsen voor woonwagens zijn: "Die had gewoon beter na moeten denken. Net zoals er huizen worden gebouwd, had iemand moeten bedenken dat wij ook kinderen krijgen die ergens moeten wonen. Dit klopt gewoon niet. Onze kinderen willen ook terug naar hun roots. Zo zijn wij, we willen gewoon bij elkaar wonen."

"Wij worden van de ene commissie naar de andere doorverwezen."

Het is Gonnie een raadsel waarom er nog steeds geen nieuwe standplaatsen voor woonwagens zijn in Waalwijk: "Ik weet het gewoon niet. Als er huizen gebouwd moeten worden, dan gaat dat snel, maar wij worden van de ene commissie naar de andere doorverwezen. Daar zijn wij helemaal klaar mee." De gemeente Waalwijk laat in een reactie weten dat ze zich niet herkent in de kritiek: "Wij zijn juist open en transparant in gesprek met deze mensen. In de gemeente Waalwijk behandelen wij woonwagenbewoners hetzelfde als andere inwoners." Volgens de gemeente is het door allerlei procedures niet mogelijk om van de een op andere dag een plek voor een nieuw woonwagencentrum aan te wijzen. "We gaan er serieus mee om en proberen deze ingewikkelde puzzel te leggen. We blijven de mensen op de wachtlijst in persoonlijke gesprekken op de hoogte houden."