Dassen onder spoor moeten snel weggehaald worden zegt stichting Das en Boom

Nog liever vandaag dan morgen moet de dassenburcht bij Esch worden afgegraven. Dat is het opvallende standpunt van de Stichting Das en Boom. Omdat er dassen onder het spoor zitten, rijden er tot maandag geen treinen van Eindhoven naar Den Bosch. Ecoloog Bert Heese van Das en Boom vindt dat de treinen zo snel mogelijk weer moeten rijden. "Het is heel belangrijk dat dassen beschermd worden, maar het maatschappelijk belang gaat voor."

ProRail wist al dat er een dassenburcht bij Esch zat en was al een procedure gestart voor herstel. De afgelopen dagen bleek dat de dassen veel actiever waren geworden. Door het vele graven is de veiligheid van het spoor in het geding gekomen. "Dassen worden in deze tijd van het jaar altijd actiever", zegt Hesse. De dieren zitten nog in hun kraamtijd en die loopt van 1 december tot 1 juni.

In de burcht bij Esch zitten waarschijnlijk vier tot zes dassen, vermoedt ecoloog Hesse. "Dassen zijn territoriale dieren, vaak leven ze in kleine groepjes. Waarschijnlijk zijn ze op een andere plek verjaagd. Door nieuwbouwprojecten komen namelijk veel dassen in verdrukking."

"Maar wachten tot 1 juni is geen optie. Zelfs dagen wachten niet. We gaan het gecontroleerd afgraven zodra er een ontheffing is. We lopen dan het risico dat er een das sneuvelt. Maar er sneuvelen ook 1500 dassen per jaar in het verkeer. We moeten hierbij echt naar het maatschappelijke belang kijken", aldus de natuurbeschermer.

In Friesland is onlangs ook een dassenburcht gevonden onder het spoor. Daar ligt het treinverkeer tot eind april stil. Er wordt geprobeerd om de dassen naar een kunstburcht te lokken die niet onder het spoor ligt. "In Esch is dat geen optie. Zoiets duurt heel lang. Er rijden tussen Eindhoven en Den Bosch acht treinen per uur. Die dassen moeten daar weg."