Geen celstraf voor seks met minderjarige werknemer van kledingwinkel

De eigenaar van drie Bredase kledingwinkels heeft een taakstraf van 240 uur gekregen, omdat hij seks had met een minderjarige medewerker van één van zijn winkels. Ze hadden twee keer seks in één week tijd. Hoewel er geen sprake van dwang was, had de verdachte als volwassene en werkgever beter moeten weten, vindt de rechter in Breda. Ook krijgt de winkeleigenaar een voorwaardelijke celstraf van 176 dagen.

Het slachtoffer is een (toen) 15-jarig meisje dat in de zomer van 2021 in één van de winkels werkte als bijbaan. Al snel kregen de twee een persoonlijke band waarbij ze ook contact hadden in privétijd. De eigenaar haalde het meisje met de auto op om naar het werk te gaan, gaf haar cadeautjes en geld en nodigde haar bij hem thuis uit.

Het contact ging steeds verder, zo gaf hij haar in de auto een kus en raakte hij in de winkel haar billen aan. Uiteindelijk hadden ze seks, één keer in een hotel en één keer in het magazijn van de winkel. De man was toen 41.

De officier van justitie wilde de man voor 12 maanden in de cel hebben. De rechter heeft bij de uitspraak rekening gehouden met het feit dat de man direct schuld bekende, dat er geen sprake van dwang was en dat hij verantwoordelijk is voor de bedrijfsvoering van drie winkels. Ook heeft hij een gezin met twee kinderen. Een celstraf zou grote gevolgen hebben voor de ondernemingen en voor het gezin van de man, stelt de rechter.

De man hoeft daarom de cel niet in, wel krijgt hij een voorwaardelijke gevangenisstraf van 176 dagen met een proeftijd van twee jaar. Als hij in die periode opnieuw de fout ingaat, moet hij alsnog zitten. Ook moet de man het minderjarige meisje 3000 euro betalen als schadevergoeding voor emotioneel leed. Ze liep een trauma (PTSS) op.