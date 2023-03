Wijkagenten veelal te vinden op social media, maar er zijn wel grenzen

1/2 Hicham Argani is wijkagent in Boxtel (foto: Hicham Argani).

Veel wijkagenten hebben een eigen account op Instagram of TikTok waar ze foto's en video's delen over hun werkdag. Agenten willen zo benaderbaar zijn en mensen meenemen in hun werk. Maar, ze mogen niet zomaar alles plaatsen. Agenten met een eigen account moeten zich houden aan een aantal harde grenzen. "We doen niet altijd alles goed, maar ook fouten maken hoort erbij", zegt Hicham die wijkagent is in Boxtel.

"Controle jeugdplekken. Zodra ze onze auto zien verschijnen, beginnen ze te rennen", schrijven de wijkagenten van Etten-Leur op Instagram. Het is een van de drie story's die agente Jutka dinsdagavond plaatste. En ze is niet de enige: wijkagenten in heel Brabant plaatsen foto’s en video’s over hun werk op social media.

De agenten delen vooral wat ze meemaken en op welke meldingen ze afgaan. "Dat doen we om mensen mee te nemen in ons werk", legt Hicham Argani uit. De wijkagent in Boxtel is actief op onder meer Instagram en Facebook. "Ik laat zien hoe afwisselend ons werk is, maar ook hoe spannend, leuk en triest het soms kan zijn. Ik deel waar ik me mee bezig houd en tegen welke lastige keuzes ik aanloop."

Ook Jutka de Rooij plaatst dagelijks over haar werkzaamheden als wijkagent in Etten-Leur. Ze heeft samen met collega Ashwin Wever een account. "Het is een mooie manier om te laten zien wat wij doen en hoe we met de wijk bezig zijn. Je laat zo je gezicht zien en bent benaderbaar."