'Voorzichtige' Lindsay van Zundert foutloos door naar vrije kür op WK

Opnieuw een knappe prestatie van Lindsay van Zundert. De 18-jarige kunstrijdster uit Etten-Leur plaatste zich woensdag bij de wereldkampioenschappen in Tokio voor de vrije kür.

Met een score van 57,56 punten eindigde Van Zundert als 19e. Ruim genoeg, aangezien de beste 24 zich plaatsen voor de finaleronde. Die staat vrijdag op het programma.

Van Zundert reed haar kür op 'safe' en nam bij haar sprongen niet te veel risico. Dat resulteerde in een nagenoeg foutloos optreden. Wel viel haar score door die relatief makkelijke kür wat lager uit dan bij het EK in Finland afgelopen januari (58,13). Toen kostten twee valpartijen in de vrije kür haar uiteindelijk een plek in de top tien.

Meestrijden om de medailles lijkt ook nu een brug te ver, maar met gewaagdere sprongen zal de Brabantse vrijdag opnieuw voor een plekje tussen de absolute toppers gaan. Topfavoriet Kaori Sakamoto was voor eigen publiek veruit de beste met een score van 79,24.

Geldzorgen

Van Zundert was tijdens de Olympische Spelen in Peking vorig jaar de eerste Nederlandse deelneemster in haar sport sinds 1976. Een bijzondere mijlpaal, maar eind vorig jaar kwam het toptalent vooral in het nieuws door financiële zorgen. De kosten van haar sport lopen zo hoog op, dat ze zelfs een crowdfunding startte om een nieuw olympisch avontuur in Milaan (2026) mogelijk te maken.

