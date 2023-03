Ondermijnende dassen zetten treinen en spoorbeheer in de wacht

Het is nog onduidelijk wanneer er weer treinen rijden op het spoor tussen Den Bosch en Boxtel. Dat vertelt een woordvoerder van ProRail. "Het is op dit moment lastig om een prognose te geven, maar we hopen heel erg snel een ontheffing te krijgen voor het verplaatsen van de dassen." De dieren hebben het spoor ondergraven bij Esch. Daardoor kunnen de rails verzakken en is de veiligheid in het geding.

De gevolgen van de tijdelijke treinstop op het traject zijn groot, geeft ProRail-woordvoerder Joke van der Cruysen meteen toe. "Het betekent dat 12 intercity's per uur nu niet kunnen rijden. En dan hebben we ook nog al het goederenvervoer, dat moet worden omgeleid." Een pijnlijke conclusie, zeker als je bedenkt dat de aanwezigheid van de dassen al ruim een jaar bekend was bij de spoorwegbeheerder. Waarom er sindsdien geen maatregelen zijn getroffen? "Nadat we de burchten ontdekten, zijn we begonnen met onderzoek. Wat zit er in? Hoe groot is het? Zeker bij zo'n beschermde diersoort als de das, moet je precies weten wat er speelt, voor je een vergunning aan kunt vragen om ze te verplaatsen."

"Afgelopen week kwamen we erachter dat de dassen zich ontzettend snel vermenigvuldigden."

Dat de dierenfamilie nu ineens zo'n groot probleem veroorzaakt, had ook ProRail niet aan zien komen. "De afgelopen week kwamen we erachter dat de dassen zich ontzettend snel vermenigvuldigden. En dat de burcht dus ook zo snel groter werd. Daardoor was er plots acuut gevaar op verzakking van de rails." Wat de zaak nog verontrustender maakt, is dat meer plekken in de provincie in trek zijn bij de dieren. "Blijkbaar vinden dassen het fijn in de Brabantse grasgebieden. Op dit moment zijn er nog vier plekken waar een familie zich in de buurt van het spoor bevindt." Met alle mogelijke risico's van dien. "We hopen heel erg dat het niet dezelfde kant op gaat als hier. Daarom houden we die plekken nu verscherpt in de gaten. Maar met dit in het achterhoofd, moeten we rekening houden met alles."

"We gaan het gras maaien, in de hoop dat het minder aantrekkelijk wordt voor de dassen."