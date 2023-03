Nieuwe dokter komt met bakfiets op huisbezoek: ‘Overal binnen 15 minuten’

Eindelijk eens goed nieuws over het huisartsentekort. In Midden-Brabant openen twee nieuwe huisartsenpraktijken: in Tilburg en Berkel-Enschot. Allebei gaan ze op hun eigen manier met slimme techniek met de tijd mee. En in Berkel-Enschot komt de dokter op de bakfiets.

Als halverwege mei de huisartsenpraktijk DKTRS van Fleur Prinsenberg en Lex Oversier open gaat, lost dat in één klap het huisartsentekort in Berkel-Enschot op. Vanaf dat moment zal hun bakfiets een blikvanger zijn in het dorp. Prinsenberg: “Het is voor ons hartstikke fijn, want we kunnen na het spreekuur lekker op de fiets stappen. Bewegen, in de buitenlucht, even afschakelen.”

Met een sleutel opent Lex Oversier de bak. Hij pakt de bekende dokterstas eruit en vertelt wat erin zit: “Bloeddrukmeter, stethoscoop om naar de longen te luisteren, verbandmiddelen, ampullen met medicijnen, apparaatje om in je oor te kunnen kijken: alles om zorg te verlenen.”

Je hoeft volgens Prinsenberg niet bang te zijn dat ze met de bakfiets te laat is bij een spoedgeval: “Als huisarts zit je met je praktijk maximaal vijftien minuten van de patiënten vandaan. Dus wij zorgen gewoon dat we dat met onze bakfiets altijd kunnen halen.”

'Achterstallig onderhoud'

Ook in Tilburg West is pas een huisartsenpraktijk gestart: DOCCS. Kort na carnaval begon Joris van der Togt met collega Chantal Burgers met tachtig patiënten. Een kleine maand later staat de teller op 350. Nog lang niet het genoeg, maar voor nu prima: "Nieuwe patiënten kosten meer tijd", legt Van der Togt uit. "Vaak is er achterstallig onderhoud. Ze nemen niet voor niets contact met je op.”

Digitalisering is het toverwoord, zowel bij DKTRS als bij DOCCS. Patiënten maken online een afspraak. Van der Togt: “Het grote voordeel is dat ik er geen omkijken naar heb. Ik begin mijn werkdag en zie de consulten, waarbij mensen komen met een duidelijke hulpvraag.”

Geen assistente

De klassieke doktersassistente krijg je dus voorlopig niet spreken. Van der Togt: “Het systeem piept en het kraakt. Want er zijn geen assistentes te krijgen en huisartsen lopen over.” Oversier: “Als mensen contact met ons opnemen, bellen wij zelf terug. Dat is meer van deze tijd. We werken online waar het kan en rukken uit als het nodig is.”

Patiënten die Van der Togt of zijn collega willen spreken, maken een afspraak via de app: “Het wordt echt onderschat hoe handig mensen zijn. Het scheelt heel veel werk als iemand zelf een afspraak inplant en voorbereidt.”

In een standaard vragenlijst geeft de patiënt aan wat eraan scheelt, legt Van der Togt uit: “Als iemand stuurt ‘Ik heb rugpijn’, wat is dan de vraag? Is het een bodybuilder of een stratenmaker? Of heeft de patiënt een opa die een tumor in zijn rug had? Als we dat in beeld hebben, kunnen we tijdens het consult meteen het juiste doen.”

Dokter van de toekomst

Kijken we hier naar de huisarts van de toekomst? Van der Togt: “Het klassieke huisartsenmodel is gewoon goed. Alleen: met een toenemende zorgvraag en het gebrek aan personeel, moet je creatief gaan kijken hoe je zorg slim kunt organiseren.”

En naast digitalisering is er dus de aloude bakfiets. Met als enige hindernis het Nederlandse weer. Maar dat houdt dokter Fleur Prinsenberg niet tegen: “Alles wat in de bak zit, blijft sowieso droog. De dokter wordt misschien een beetje nat, maar een regenjas doet wonderen.”