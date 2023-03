Dierbare spulletjes gestolen van kindergraf: 'Breng ze alsjeblieft terug'

Masha Arts uit Boxtel schrok toen ze woensdag een bezoek bracht aan het graf van haar zoontje Luuk. Hij overleed in 2003. Een groot aantal souvenirs die zij, haar man en hun vier kinderen er hebben achtergelaten, waren verdwenen. "We hebben meteen alles afgezocht, maar ik verwacht niet dat we ze terug zullen zien."

"In de loop der jaren hebben we wel spullen verwijderd of vervangen, omdat ze vies of kapot waren. Dat was steeds onze keus. Nu heeft iemand anders dat voor ons gedaan, zo ontdekte ik. Iemand vond het nodig om bijna alle spullen eraf te halen", laat de Boxtelse weten.

Luuk Arts was nog geen jaar oud toen hij overleed. Sindsdien ligt hij op begraafplaats Munsel aan de Kastanjelaan in Boxtel. Masha: "We zijn altijd gewend geweest om souvenirs van dierentuinen, landen of attractieparken bij hem neer te zetten." Op die manier willen ze het gevoel vasthouden dat Luuk voor altijd bij hen zal blijven.

Meteen is ze met haar man en schoonmoeder een zoektocht begonnen. Overal waar de spullen zouden kunnen liggen: in de afvalcontainers, in de struiken of misschien in stukken verspreid over het kerkhof. Helaas, er werd niets teruggevonden. Maar dat betekent niet dat de familie nu geen souvenirs meer op het graf plaatst.

"Ik ben net terug van vakantie en heb daar ook wat gekocht voor op het graf. Maar daar wachten we nog even mee. Mijn grootste angst is dat dit het begin is van meer grafschennis. Daar zit niemand op te wachten."

Arts roept mensen op om gestolen souvenirs terug te zetten op het grafje van haar kind. Ook leeft ze mee met andere nabestaanden, bij wie een bronzen beeldje is gestolen van het graf van hun dierbare.