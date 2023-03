112-nieuws: auto vliegt in brand tijdens rijden • scooterrijder gewond

01.20

Een auto is tijdens het rijden in brand gevlogen op de Piuslaan in Eindhoven. De Belgische automobilist is niet gewond geraakt. De auto is volledig verwoest en zal door een berger afgevoerd worden. Tijdens bluswerkzaamheden werden er enkele rijstroken tijdelijk afgesloten, waardoor het verkeer even stil kwam te staan.

Hoe de auto tijdens het rijden in brand kon vliegen, is niet bekend.