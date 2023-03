112-nieuws: man opgepakt na achtervolging • Fietser zwaargewond

21.45

In Den Bosch is een man door een Rapid Response Team van de politie aangehouden na een wilde politie-achtervolging. Die begon rond zeven uur in de avond in Limburg. In de Kempenlandstraat in Den Bosch slaagden agenten erin de wagen van de man klem te rijden. De chauffeur wist lopend te ontsnappen. Hij verschanste zich in een nabijgelegen woning maar werd al snel in de kraag gevat. De aangehouden man werd gezocht. Voor welke feiten wilde de politiewoordvoerder niet zeggen.