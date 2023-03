Gakpo en Verbruggen haken af bij Oranje door virusinfectie

Het Nederlands elftal gaat zonder de Eindhovense Cody Gakpo en de Bredase Bart Verbruggen naar Frankrijk voor het eerste duel in de EK-kwalificatie. Ook PSV'er Joey Veerman, Matthijs de Ligt en Sven Botman haken af. Volgens de KNVB hebben ze alle vijf last van een virusinfectie.

Dat is een harde klap voor Verbruggen, want het was de eerste keer dat de keeper werd opgeroepen voor de Oranje-selectie. Doorgaans staat hij onder de lat bij de Belgische topclub Anderlecht.

Bondscoach Ronald Koeman heeft drie vervangers opgeroepen: doelman Kjell Scherpen, verdediger Stefan de Vrij en middenvelder Ryan Gravenberch. Oranje start de EK-kwalificatie vrijdag in het Stade de France in Saint-Denis, vlak bij Parijs. Daar speelt het tegen de verliezend finalist van het WK.

Na dat duel gaat Koeman de samenstelling van zijn selectie opnieuw bekijken. Maandag neemt Oranje het in De Kuip op tegen Gibraltar. Begin deze week haakten Frenkie de Jong en Steven Bergwijn al af vanwege blessures.

LEES OOK: Doelman Bart Verbruggen opgeroepen voor Oranje-selectie