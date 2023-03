Eindhoven Airport waarschuwt reizigers voor actie van klimaatactivisten

Mensen die zaterdag bij Eindhoven Airport moeten zijn, kunnen mogelijk last hebben van acties van klimaatactivisten. Daardoor kan het vliegveld moeilijker te bereiken zijn. Vanaf twaalf uur demonstreert Extinction Rebellion naast de terminal.

De luchthaven raadt reizigers aan hun reis goed voor te bereiden en de website in de gaten te houden voor actuele vluchtinformatie. Extinction Rebellion verwacht zo'n vijfhonderd demonstranten. De demonstratie wordt gehouden op de boulevard naast de terminal, van twaalf uur tot half twee.

Een woordvoerder van de klimaatactiegroep zegt in een verklaring dat deelnemers mogelijk zullen proberen om het luchthaventerrein op te gaan, zoals afgelopen november op Schiphol gebeurde. Demonstranten klommen toen over het hek en ketenden zich vast aan privévliegtuigen. "Maar dat lijkt me eerlijk gezegd niet heel verstandig. Het gaat hier om militair terrein."

De actiegroep wil onder meer dat Eindhoven Airport stopt met vervuilen, onnodige vluchten schrapt en vluchten een eerlijke prijs geeft.

Zo zag de demonstratie op Schiphol eruit.