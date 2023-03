Verlichte optocht zorgt voor sprookjesachtig tafereel: bekijk de foto's

Tienduizenden lampjes kleurden zaterdagavond de straten van Mierlo-Hout tijdens de Helmondse Lichtjes Parade. De parade zorgde voor een sprookjesachtig tafereel.

De lichtjesoptocht trok voor het eerst sinds jaren weer door de Helmondse wijk. De laatste editie was in 2019. Daarna gooide corona twee jaar op rij roet in het eten.

Vanwege de gestegen kosten voor gas en licht en de opgelopen inflatie, maar zeker ook om te laten zien dat het evenement na jaren van coronabeperkingen weer terug is, was de toegang dit jaar gratis.

Andere jaren betaalden bezoekers 2,50 euro per persoon entree. Dat er voor deze editie niet betaald hoefde te worden, was zeker merkbaar. Met duizenden bezoekers uit de regio was de elfde Helmondse Lichtjesparade de drukst bezochte editie ooit. Zelfs het weer zat mee, want tijdens de optocht bleef het droog.