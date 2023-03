Voorlopig geen einde persalarmeringen politie en brandweer

Omroep Brabant kan ook na 1 april nieuws over grote ongelukken, ontploffingen, schietpartijen en branden blijven melden. Een plan van de minister, waarbij 112-meldingen niet meer te zien waren door de media, is aangepast.

Meldingen over allerlei incidenten krijgt de redactie binnen via het zogenaamde persalarm. Dat is een systeem waarbij politie, ambulancediensten en brandweer ons journalisten een seintje sturen als ze naar iets groots onderweg zijn of als er iets gebeurd is. Dat persalarm wilde Dilan Yesilgöz, de minister van Justitie en Veiligheid, vanaf april uitzetten.

Volgens de landsadvocaat zijn persalarmeringen namelijk in strijd met wet- en regelgeving op het gebied van privacy. Dat is de conclusie na een juridische toets die is uitgevoerd op verzoek van Ambulancezorg Nederland.

Beroepsgeheim

Na protesten van diverse media, waaronder Omroep Brabant, is er voor een tussenoplossing gekozen. Journalisten blijven voorlopig nog meldingen ontvangen als de politie en brandweer uitrukken. Media krijgen per 1 april geen bericht meer als een ambulance wordt ingezet, omdat het medisch beroepsgeheim hierdoor in het geding zou komen.

Er moet nog worden uitgezocht of het doorgeven van een melding wettelijk wel is toegestaan als de politie wordt ingezet. In de tussentijd zal de minister dit toestaan. Dit is een tijdelijke machtiging waarvan ze ook melding doet bij de Autoriteit Persoonsgegevens, wat moet in zulke gevallen.

Omroep Brabant-hoofdredacteur Renzo Veenstra is blij met het besluit: "Hoewel het om een tijdelijke oplossing gaat, ben ik heel blij dat het persalarm niet ophoudt. Als regionale media kunnen we niet zonder. Het afschaffen was een onzalig besluit. Ik heb goede hoop dat er een permanente oplossing komt."