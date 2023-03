Man opgepakt voor aanranding van meisje en twee vrouwen in zijn winkel

Een 66-jarige man uit Veghel is dinsdag opgepakt voor het aanranden van een minderjarig meisje en twee vrouwen in zijn winkel. De slachtoffers waren klanten van de man.

De drie aanrandingen zouden in 2015, 2019 en 2022 zijn gepleegd. De politie meldt enkel dat de man een winkel had en dat de vrouwen er klanten waren. Om wat voor winkel het gaat laat de politie in het midden.

2015 en 2019

In 2022 is er aangifte gedaan tegen de man waarna de politie een onderzoek startte. Uit dat onderzoek bleek dat er opvallende overeenkomsten waren met een melding en aangifte van aanranding in 2019 en 2015.

In 2019 deed het slachtoffer geen aangifte. De zaak uit 2015 werd niet verder vervolgd wegens gebrek aan bewijs. Uiteindelijk heeft het slachtoffer van de aanranding in 2019 alsnog aangifte gedaan.

“Vanwege de aangiftes van de aanrandingen uit 2019 en 2022 is er nu ook voldoende steun voor de aanranding uit 2015”, schrijft de politie.

Auto

De auto van de verdachte is in beslag genomen zodat eventuele schade van de slachtoffers uit de opbrengst kan worden betaald, meldt de politie. Het komt niet vaak voor dat in zedenzaken spullen in beslag worden genomen.