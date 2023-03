Man verschanste zich na wilde achtervolging in appartement van zijn ex

De man die donderdagavond na een wilde achtervolging werd opgepakt in Den Bosch, had zich verschanst in het appartement van zijn ex. Dat zegt een bewoner van het appartementengebouw aan de Kempenlandstraat. Volgens de bewoner kwam de man vaker bij zijn ex.

Volgens de getuige moet de man een sleutel hebben gehad om de deur naar de berging en garage open te maken, een zogenaamde druppel. Hij herkende de man meteen en wist ook te vertellen dat hij had gezien dat de man de vorige keren een enkelband droeg. Geboeid afgevoerd

Andere bewoners bevestigen dat de man vaker in het gebouw was en daar af en toe woonde. Ook zij hebben gezien dat de man een enkelband droeg. Waar de man uiteindelijk is aangehouden in het gebouw is niet bekend. Op beelden is te zien hoe de man geboeid naar buiten wordt gebracht via de deur naar de bergingen. Kenteken gespot

Agenten zaten al vanaf Limburg achter hem aan. Het kenteken van zijn Range Rover werd gespot door camera’s toen hij over de grens kwam. De man werd al gezocht en zijn kenteken stond gesignaleerd. Een lange achtervolging over de A2 en door dorpen als Sint-Michielsgestel en Den Dungen eindigde in de Kempenlandstraat. Daar kon de politie de Range Rover waarin de man reed, klemrijden. De man rende het gebouw in en de massaal aanwezige politie omsingelde het gebouw. Korte tijd later werd hij door een arrestatieteam overmeesterd en naar het politiebureau gebracht. Politie euforisch

Bij de politie zijn ze blij met de aanhouding. Hoofdagent Eric schrijft op Facebook: “Wij zijn blij, een tikkie euforisch. Eindelijk is de 22-jarige man die voor iedere politieagent in Den Bosch geen onbekende is en al maanden door ons gezocht wordt, na een wilde achtervolging aangehouden. De komende jaren zal zijn verblijf in een justitiële inrichting zijn. Hebbes, zeg ik tegen Tessa. Wat hadden wij graag bij deze achtervolging willen zijn.”

