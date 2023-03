Het enige varende klooster ter wereld ligt in de haven van Dinteloord

Een mysterieus schip springt meteen in het oog in de haven van Dinteloord. Op de voor- en achtersteven staan gouden kruisen en op het achterdek staat een grote kapel. Wie of wat schuilt er toch achter? Het antwoord? Op het enige kloosterschip ter wereld wonen de zusters Mariam en Elisabeth samen met pater-abt Abbot Abibos van de Georgisch-Orthodoxe Kerk.

De kapel op de Elia II is de trots van het schip. Binnen waan je jezelf in een andere wereld, ver van Brabant. Vooral de weelderige schilderingen maken indruk. In totaal is er 135 vierkante meter beschilderd, waaronder het plafond. Twee beroemde icoon-kunstenaars uit Georgië hebben er drie maanden vrijwel non-stop aan gewerkt.

“Wij zijn er om onze landgenoten in het buitenland geestelijk en maatschappelijk bij te staan. Natuurlijk zijn ook onze Nederlandse en Belgische vrienden welkom. We doen geen missiewerk en we zijn hier dus ook niet om zieltjes te winnen”, benadrukt de abt.

Hij vervolgt: “In het westen wordt het woord orthodox uitgelegd als oud of radicaal. Maar daar heeft het bij ons niks mee te maken. Orthodox is de eigen naam van de kerk. Daarin is geen plaats voor radicalisme, homofobie of noem maar op. De geest van het evangelie is liefde.”

Zuster Mariam groeide als kind op in Georgië en België. Sinds negen jaar woont ze op het schip. “Ik was twintig toen ik hier kwam. Het is een heel bijzonder en mooi project. In Europa kom je helaas steeds minder zusters tegen maar in Georgië zijn er nog heel veel. Het moet ook in je zitten anders houd je het geen dag vol. Het is echt een roeping.”

Hoewel het de bedoeling is dat het schip rondvaart, ligt de Elia II al ruim drie jaar stil in Dinteloord. “We zijn opgehouden door corona en we hadden hier wat meer werk dan gedacht.” Abt Abibos doelt hiermee op de bierbrouwerij die hij met de zusters heeft opgezet.