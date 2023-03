Bryan Vreijsen gaat eten bij de koning en hem ook wat vragen

Koning Willem-Alexander zit eind eind april tien jaar op de troon. En dat wil onze vorst vieren met zijn 'onderdanen'. "De afgelopen tien jaar heb ik heel veel mensen ontmoet die zich inzetten voor andere mensen", zegt hij in het inmiddels bekende filmpje. Samen met Maxima nodigt hij mensen voor een lunch uit die in de ogen van anderen een tien verdienen. Zoals Bryan Vreijsen uit Tilburg. Hij is de drijvende kracht achter de Stichting Brabant Maatjes.

Bryan zat donderdag te werken toen hij door iemand van het Koninklijk Huis werd gebeld. "Of ik 26 april bij de lunch wilde zijn? Dat was wel even schrikken. De medewerker vertelde dat veel mensen mij genomineerd hadden voor de lunch. Ik had wel zo'n idee wat de reden van de uitnodiging zou kunnen zijn", vertelt hij in het tv-programma Brabant Vandaag. De Tilburger is namelijk de drijvende kracht achter de Stichting Brabantse Maatjes. De stichting zet zich in voor eenzame jongeren. "Ik ben zelf ook een aantal jaren eenzaam geweest en heb toen een stichting opgericht." Via Facebook zet Bryan veel activiteiten op voor eenzame jongeren.

"Misschien kan ik de koning nog een aantal vragen stellen?"