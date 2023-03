Afgraven dassenburcht bij spoor schiet lekker op: 'Zo duurt het geen week'

ProRail is vrijdag flink opgeschoten met het afgraven van de dassenburcht onder het spoor bij Esch. De spoorbeheerder denk dat het bij dit tempo geen week hoeft te duren voordat er weer treinen rijden tussen Den Bosch en Eindhoven. Het treinverkeer ligt al sinds dinsdag stil omdat er dassen onder het spoor zitten. "De schade valt tot nu toe mee. Veel holen zitten niet onder de spoorbaan zelf."

De woordvoerster wil niet speculeren over wanneer er weer precies treinen rijden. "Zaterdag en zondag hebben we genoeg te doen en gaan we een paar grotere holen aanpakken. Daar zit ook een kraamburcht bij en daarom sluit er dan ook een dierenarts aan."

Koorevaar bekijkt bij elk hol met zijn eigen ogen en met een camera of er een das in zit. "Zo graven we stukje bij beetje de lege holen af." Als een gang is uitgegraven, wordt alles weer netjes afgedicht. Gaas zorgt ervoor dat de dassen niet opnieuw holen kunnen maken. "Mocht er wel een das ontdekt worden, dan stoppen we met graven zodat het dier zelf zijn hol kan verlaten."

In zo'n kraamburcht kan een dassenvrouwtje met jongen zitten. De dieren zijn beschermd en daarom moet er voorzichtig mee omgegaan worden. Ecoloog Jeroen Koorevaar houdt dat in de gaten. "We hebben aan de tepels van het vrouwtje gezien dat ze welpjes voedt. Als er jongen zijn, hebben we de dierenarts echt nodig." Die moet ervoor zorgen dat de jongen en moeder veilig uit het hol komen.

De natuurkenner houdt de dassenburcht in Esch al negen maanden in de gaten. "Omdat er nu geen treinen rijden, is het allemaal in een stroomversnelling gekomen." Deze eerste dag van afgraven zijn er geen dassen gevonden, zegt Koorevaar. "Het spannendste was een hagedis en die hebben we gered en ergens anders hebben uitgezet."

ProRail en de ecologen houden de holen van de dassenburcht voortdurend met camera's in de gaten. "Door alle drukte laten de dassen zich nu minder zien. We filmen alles om om te checken dat ze weggaan en of het gaas ze ook echt tegenhoudt", legt de ecoloog uit.

Volgens Koorevaar is het logisch dat dassen graag in de Esch zitten. "Het is een gevarieerd landschap met elk seizoen genoeg eten, maar de dassen hebben wel allemaal een eigen territorium nodig. Er is niet veel hoogteverschil, dus dan wordt zo'n spoortalud vanzelf aantrekkelijk."

ProRail gaat daarom later dit jaar permanente maatregelen nemen om het spoor tegen de dassen te beschermen.