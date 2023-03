Waarom je een peuter niet bij een show van Theo Maassen kan weigeren

Je kind van 3 meenemen naar een cabaretvoorstelling van Theo Maassen, is niet zo'n strak plan. En toch gebeurde het vrijdag in Antwerpen. Terwijl de cabaretier grapjes maakte over seks, poepgaten en sperma, zat een vrouw met een 3-jarig meisje te schaterlachen in de zaal. Maar dat zijn bepaald geen grapjes voor op de crèche. Het is de vraag hoe dit kon gebeuren. Is er nou niemand die dat niet zo'n slim idee vond?

Voor films hebben we de kijkwijzer. Dat is een onderbouwd advies over wat kinderen bij een film, serie of game kunnen verwachten. Geweld? Waarschuwing. Seks? Idem. Op basis daarvan maakt het Nederlands Instituut voor de Classificatie van Audiovisuele Media (NICAM) een kijkwijzer. Het is niet bindend, maar wel een op het hart gedrukt advies, dat je de toegang tot de bioscoopzaal kan weigeren. Een 3-jarige zal je daarom niet zo snel in de bioscoop bij een 16+-film betrappen.

Voor theaters werkt dat anders. "We kunnen niemand weigeren, ook geen kinderen", vertelt Irene Arts van het Parktheater in Eindhoven. Zelf heeft ze nog nooit een soortgelijke situatie meegemaakt. “Maar als zoiets zou voorvallen, zou ik ze er wel even op aanspreken."