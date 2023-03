Stefanie en dochter (7) demonstreren bij Eindhoven Airport: 'Familie-uitje'

Stefanie en haar 7-jarige dochter Eva uit Tilburg zijn zaterdag bij de demonstratie van Extinction Rebellion op Eindhoven Airport. "Er zijn, net zoals bij eerdere demonstraties, meer ouders met kinderen bij. Voor ons is het een soort familie-uitje", zegt Stefanie. Extinction Rebellion voert actie omdat de groep wil dat Eindhoven Airport stopt met vervuilen en onnodige vluchten schrapt.

In de keuken in hun huis in Tilburg smeert Stefanie wat boterhammen voor onderweg terwijl de 7-jarige Eva op de bank is in het boek 'Het leven van een loser'. "Ik hou van lezen, maar ook heel erg van dieren, daarom ga ik demonstreren", zegt ze zaterdagmorgen. Haar moeder vult aan dat het vandaag vooral gaat om het terugdringen van de luchtvaart, want die is heel erg vervuilend volgens Stefanie.

Samen met haar moeder heeft Eva protestborden gemaakt die meegaan naar Eindhoven Airport. "Ik hou me altijd aan de regels", zegt Stefanie. "We hebben eerder samen gedemonstreerd. Het gaat altijd heel vreedzaam en er zijn ook andere ouders met kinderen bij", vertelt Stefanie. "Ik heb zelf nog nooit meegemaakt dat het uit de hand is gelopen. Heb ook nooit aan de weg geplakt gezeten of incidenten met waterkanonnen meegemaakt. Ik zou Eva nooit meenemen als er dat soort risico's zijn", zegt ze.

Eindhoven Airport bracht zaterdagmorgen een statement naar buiten als reactie op het protest. “Eindhoven Airport deelt de opvatting van Extinction Rebellion dat de luchtvaart net zoals andere sectoren (snel) moet verduurzamen. Ook wij voelen de urgentie. Mede daarom streven wij geen groei van ons vliegverkeer na maar is verduurzaming van het bestaande vliegverkeer onze prioriteit.”

Ook stimuleert het vliegveld volgens directeur Roel Hellemons luchtvaartmaatschappijen om hun vloot te vernieuwen. "Vanaf 1 april betalen maatschappijen een gunstiger tarief als ze de nieuwste schonere en stillere toestellen inzetten op Eindhoven Airport", aldus Hellemons.

Het protest van Extinction Rebellion begint rond het middaguur voor de vertrekhal. Naar verwachting duurt de actie tot halftwee. Enkele vluchten zijn geschrapt vanwege het protest.

