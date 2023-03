Ruim honderd klimaatactivisten opgepakt bij protest op Eindhoven Airport

Klimaatactivisten op Eindhoven Airport (foto: Jan Peels). Actievoerders op het terrein van het vliegveld (foto: Jan Peels). Foto: Jan Peels Volgende Vorige 1/6 Klimaatactivisten op Eindhoven Airport

De Koninklijke Marechaussee en Politie hebben zaterdag in totaal 104 klimaatactivisten van Extinction Rebellion opgepakt. De activisten werden aangehouden omdat ze op verboden terrein waren. Ze demonstreerden sinds het middaguur op en bij Eindhoven Airport voor bewustzijn voor het klimaat.

Ron Vorstermans & null Geschreven door

De arrestaties begonnen rond kwart over drie. Twee uur later was iedereen van het luchthaventerrein af. Honderden demonstranten hadden het terrein van het vliegveld eerder al op eigen initiatief verlaten. Wie niet luistert wordt opgepakt, zo was de boodschap van de politie vanaf twee uur aan de actievoerders op Eindhoven Airport. Meerdere demonstranten kozen ervoor om uit protest op de grond te blijven zitten. Zij zijn een voor een gearresteerd en met busjes van het terrein gereden. Pas rond halfvijf werden de laatste twee demonstranten aangehouden. Hun handen zaten vastgelijmd aan elkaar. De Marechaussee was zo'n drie kwartier bezig om met cola en aceton de handen los te maken.

Foto: SQ Vision.

Vertraging en geannuleerde vluchten

Demonstranten van Extinction Rebellion hielden sinds twaalf uur onder meer de belangrijkste doorlaadpost bezet op het vliegveld. Daardoor konden er geen koffers of passagiers in en uit de vliegtuigen. Zowel vluchten die vertrokken als landden op Eindhoven Airport waren daardoor vertraagd of geannuleerd. Rond twaalf uur werd een hek opengeknipt van de omheining van het vliegveld. Demonstranten zijn op die manier, tegen de wensen van politie en gemeente in, het vliegveldterrein opgegaan. Andere demonstranten zijn over de omheining geklommen. Activisten hebben ook een spandoek opgehangen tegen een parkeergarage bij het vliegveld.

Foto: Rochelle Moes.

In een statement legde het vliegveld zaterdagmiddag uit dat ze zich vooral wilde richten op de gevolgen voor het vliegverkeer. De gemeente had eigenlijk een plek aangewezen waar Extinction Rebellion mocht demonstreren in de buurt van het vliegveld. Ook daar werd gedemonstreerd. Daarnaast hadden zo'n twintig wetenschappers en academici van klimaatgroep Scientist Rebellion terminalingang voor privéjets geblokkeerd. Hek opengeknipt

De demonstranten kwamen niet in de buurt van de landingsbaan. Ze bleven dichtbij het hek en zongen daar protestliedjes. Er was veel politie met honden en op paarden aanwezig om de demonstranten weg te houden van de landingsbaan. Agenten vormden daar een lange linie. De politie deelde eerder op de dag al folders uit aan demonstranten waarin stond dat de gemeente een gebied heeft aangewezen voor de demonstratie. Een woordvoerster van de actiegroep sloot toen niet uit dat demonstranten alsnog het luchthaventerrein op zouden gaan.



Vluchten geannuleerd

Zaterdagochtend werd al duidelijk dat enkele vluchten van en naar Eindhoven Airport niet door zouden gaan. Begin november klommen demonstranten van Extinction Rebellion en Greenpeace over het hek van Schiphol naar het gedeelte waar privévliegtuigen stonden. De groep nam plaats onder meerdere jets en ketende zich vast om te voorkomen dat de toestellen zouden opstijgen. De politie hield honderden activisten aan. LEES OOK: Enkele vluchten Eindhoven geschrapt vanwege klimaatprotest Stefanie en dochter (7) demonstreren bij Eindhoven Airport: 'Familie-uitje'

Foto: SQ Vision.

Demonstranten door het gat (foto: SQ Vision).

Demonstranten op de protestplek die was aangewezen door de gemeente (Foto: Rochelle Moes).

Foto: SQ Vision.

Zittend protest op Eindhoven Airport (foto: Jan Peels).

Foto: Jan Peels

Foto: SQ Vision.