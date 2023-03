Vast in het vliegtuig door klimaatprotest: 'Wel even balen'

Door het klimaatprotest op Eindhoven Airport mochten passagiers zaterdag de vliegtuigen enige tijd niet in of uit. Zo zaten Sarella en Louis vast in het vliegtuig. Dat verliep rustig, maar leuk was het niet, vertellen ze.

"Iedereen baalde hier wel even van", vertelt Sarella van den Hoof uit Tilburg. Ze kwam net terug van een reisje naar Porto. "We kregen weinig informatie. Er kwamen mensen om ons op te halen, maar wanneer wisten we niet precies."

Hetzelfde gold voor Louis Kanters, die terugvloog vanuit Sevilla. "Het vliegtuig zat helemaal vol, ook met kleine kinderen", vertelt hij. "We mochten er niet uit omdat een stel idioten door de hekken brak. Maar in het vliegtuig werd goed voor ons gezorgd."

Uur wachttijd

Sarella en Louis kwamen met hun vliegtuig allebei in een wachtrij van vliegtuigen terecht. Eén voor één mochten de inzittende passagiers er uiteindelijk met een trapje uit. "We mochten via de gewone uitgang", vertelt Sarella nog. "Eigenlijk hadden we verder geen hinder van de actie."

De vakantievierders zaten uiteindelijk een uur langer in het vliegtuig te wachten. Nu is het wachten op de koffers begonnen. Ook daar komt het in- en uitladen weer langzaam op gang, nadat het stillag vanwege het protest.

