Man in busje getrokken, ontvoerd en met steekwonden naar het ziekenhuis

Een 36-jarige man is vrijdagavond ontvoerd en mishandeld in Helmond. De man verliet tussen zes en halfelf 's avonds zijn huis aan de Banckertstraat in Helmond en liep samen met iemand anders naar de parkeerplaats bij de Ter Heidestraat. Daar werd het slachtoffer door een aantal mannen in een busje getrokken en ontvoerd.

Rond kwart over twaalf 's nachts werd het slachtoffer met onder meer steekwonden naar een ziekenhuis gebracht. Het ziekenhuis besloot daarop de politie in te lichten. Drugscircuit

De recherche is gelijk een onderzoek gestart om te achterhalen wat er precies is gebeurd en wie de daders zouden kunnen zijn. Vermoedelijk houdt de ontvoering verband met het drugscircuit. De politie vraagt mensen die iets van de ontvoering of mishandeling hebben gezien op zich te melden. Ook is de recherche op zoek naar camerabeelden.