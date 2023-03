Brabantse bedrijven leggen de rode loper uit voor nieuw personeel

Bedrijven in de Kempen leggen zaterdag soms letterlijk de rode loper uit voor mensen die bij hen willen komen werken. Meer dan honderd bedrijven openen hun deuren voor publiek, in de hoop dat mensen enthousiast worden om er te komen werken. En het werkt, want de eerste sollicitaties zijn bij sommige bedrijven al binnen.

Wie tegenwoordig werkloos wil zijn, lijkt goed zijn best te moeten doen. De vacatures liggen voor het oprapen en bedrijven schreeuwen om personeel. Dat is ook zo bij Borrenbergs Bouwbedrijf in Luyksgestel. Wie met de juiste opleiding of kennis een open sollicitatie doet, kan meteen aan de slag, zegt directeur Jacky Borrenbergs. "Maar die mensen zijn er gewoon niet. Dus proberen we ze zelf maar op te leiden". Bij het bouwbedrijf is het zaterdag behoorlijk druk op de open bedrijvendag. Een paar honderd mensen komen kijken. Vaak omdat er familie of vrienden werken en mensen benieuwd zijn hoe het eraan toegaat bij het bedrijf. Maar er zitten ook mensen tussen die daadwerkelijk willen komen werken. "Om kwart over tien vanmorgen hadden we de eerste sollicitatie al binnen", zegt Borrenbergs. Joost (22) uit Luyksgestel is een van de bezoekers die serieus van plan is om te gaan solliciteren. "Ik ben hier wel omdat ik geïnteresseerd ben en omdat Borrenbergs een mooi bedrijf is." Wat Joost aan de bouw trekt is dat de sfeer informeel is en dat het hem gezellig lijkt om op de steigers te staan.

Vader en zoon krijgen uitleg bij metaalbedrijf Brans

Ook bij Brans Metaalbewerking in Bergeijk is het druk op de open dag. "Onze insteek was vooral om mensen, en specifiek de jeugd, te laten zien wat wij hier doen", zegt directeur Rolf Brans. "Wij maken onderdelen voor machines en dat is echt heel breed." Omdat het erg lastig is om personeel te vinden, werkt Brans tegenwoordig samen met scholen. Leerlingen krijgen dan een rondleiding en uitleg over het metaalvak. Of de open dag ook sollicitaties gaat opleveren, is nog even afwachten.

Rode loper voor bezoekers van Valkenhof