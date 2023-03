Brand in appartementencomplex: bewoners deel van de nacht naar buiten

De bewoners van een appartementencomplex in Sprang-Capelle hebben een deel van de nacht buiten of elders moeten doorbrengen. Oorzaak was een brand die rond kwart voor een was uitgebroken in een van de woningen van de Chabotflat aan de Hendrikus Chabotstraat. Er raakte voor zover bekend niemand gewond.

De brandweer had het vuur snel onder controle. Daarna is hele gebouw geventileerd en is woning voor woning gemeten of er nog koolstofmonoxide aanwezig was. Toen bleek dat alles rookvrij was, konden de bewoners terugkeren. Behalve de brandweer waren ook andere hulpdiensten massaal aanwezig. De oorzaak van de brand is onbekend.

Er waren de nodige brandweerlieden en agenten (foto: Iwan van Dun/SQ Vision Mediaprodukties).