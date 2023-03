Vos gedood en honden vergiftigd, politie houdt rekening met verband

De afgelopen twee maanden is in Bavel en Ulvenhout een dode vos gevonden en zijn twee honden met vergiftigingsverschijnselen naar een dierenarts gebracht. De politie vermoedt dat deze meldingen met elkaar te maken hebben. Ze waarschuwt hondenbezitters hun dieren extra in de gaten te houden.

De ene hond die ziek was geworden, had iets in de Ulvenhoutse bossen gegeten. De andere hond had aan de Lange Bunder in Bavel een tennisbal kapot gebeten waarin onbekend wit spul zat. De bal lag op een speelplaats, tegenover dierenwei De Bunderij. Volgens de eigenaar van het dier zat de bal vol met wit vlokkerig poeder. De hond maakt het inmiddels goed. Volgens deze dierenliefhebber zouden ook honden zijn vergiftigd die uitgelaten waren in de buurt van het sportpark van JEKA aan de Beukenlaan in Breda. De dode vos werd gevonden in de Ulvenhoutse bossen. Ook werden hier sponzen aangetroffen waar mogelijk ongezond spul in zit. De politie onderzoekt het verband tussen de drie meldingen. De sponzen en de vos worden onder de loep genomen door Staatsbosbeheer. Het is niet bekend hoe lang dit gaat duren. De politie raadt hondenbezitters aan om in Bavel en Ulvenhout extra op hun dieren te letten, die aangelijnd te houden en hun dieren geen onbekende voorwerpen op te pakken. Verder wordt iedereen gevraagd verdachte situaties bij de politie te melden.