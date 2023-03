Kijk terug: de koeien mogen weer de wei in

Het regenachtige weer deze zondag doet niet bepaald aan de lente denken. Maar het is wel degelijk lente en dat betekent dat de koeien na een lange winter in de stal weer naar buiten mogen. Zondag was het de beurt aan de koeien van Amanda en Corné in Volkel.

Slecht weer of niet: toen de staldeur rond een uur openging, huppelden de koeien vrolijk de wei in. Tientallen mensen waren naar de Volkelse Hooiberg gekomen om naar de koeien te kijken.

"Je wil een koe zo snel mogelijk naar buiten hebben bij de aanvang van de lente", legde Amanda uit. "Wij proberen dit altijd eind maart te doen. De koeien moeten in oktober of november naar binnen toe, omdat het dan buiten te nat wordt. Anders lopen ze heel de wei kapot. Het gras is dan niet meer van goede kwaliteit. Vervolgens moeten ze een paar maanden binnen staan. En als een koe lang binnen staat, is 'ie blij om weer naar buiten te mogen. Een koe in de wei is niet alleen een mooi beeld, het is ook beter voor de kwaliteit van de melk. Beter voor de vetten en de eiwitten. Je zal merken dat de melk dadelijk veel lekkerder zal zijn, evenals de kaas en boter die ervan gemaakt worden."

Ze vond het geweldig om te zien dat sommige koeien met hun vreugde geen raad wisten en bijna 'dansend' de wei ingingen. "Dit is een super moment. Sinds 2017 hebben wij een Bed and Breakfast en vinden we het leuk om mensen hiervan mee te laten genieten. Iedereen vindt tenslotte dieren leuk en dit moment mooi om te zien. Wel jammer van die regen, maar het is bijzonder dat er toch zoveel mensen op zijn afgekomen."