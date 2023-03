Zo zet Theo Maassen een meisje van 3 en haar moeder uit de zaal

Op TikTok is te zien hoe cabaretier Theo Maassen vrijdagavond een 3-jarig meisje en haar moeder uit de zaal zette tijdens een show in Antwerpen. Ook op andere sociale media zijn beelden opgedoken.

"Ik hoop dat ik te maken heb met iemand met enorme groeistoornissen", reageert Maassen na de ontdekking van de peuter in het publiek in het Arenberg Theater.

Ook de cabaretier viel het geschater en gegrinnik van het kleine meisje op. Met zijn hand boven zijn ogen tuurde hij vervolgens de zaal in. "Zo heb ik nog nooit iemand horen lachen", zegt de cabaretier. Hij had toen nét een grove grap gemaakt over zijn ouders.

"Je bent 3 jaar oud?", reageert Maassen geschokt. "Dan wil ik jullie eigenlijk echt vragen de zaal te verlaten." Dat deden ze, met de moeder een beetje gebogen over het jonge meisje.

Maassen was even van zijn stuk gebracht, maar gebruikte het voorval om zijn show nog wat kracht bij te zetten. "We grapten altijd wel dat Belgen dom zijn, maar ik begin nu toch wel te denken dat het echt zo is. Ik weet niet wat een babysit hier kost?"