Nog geen dassen gespot bij afgraven van burcht in Esch

Bij het afgraven van de dassenburcht onder het spoor bij Esch zijn vooralsnog geen dassen aangetroffen. Dat laat een woordvoerder van spoorbeheerder ProRail zondagmiddag weten. "We zijn ze nog niet in levenden lijve tegengekomen en dat is goed nieuws, want dat betekent dat we kunnen doorgaan met de werkzaamheden."

