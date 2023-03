Trouwjurken voor een prikkie te krijgen in paleis: 'Het is een snoepwinkel'

Het Paleis-Raadhuis in Tilburg, een trouwlocatie van weleer, hangt zondagmiddag vol met honderden tweedehands trouwjurken. Vanaf vijfentwintig euro kunnen bezoekers er de jurk van hun dromen vinden, om de mooiste dag van hun leven compleet te maken. De opbrengst gaat naar een goed doel.

"Het is een snoepwinkel", zegt een andere aanstaande bruid enthousiast. "En niet te duur", vult haar moeder aan. "Want ik moet betalen. We hebben beloofd: als ze gaat trouwen, krijgt ze van ons een jurk", zegt moeder lachend.

"Ik heb mijn eigen trouwjurk van duizenden euro's al dertig jaar in de kast hangen, heel erg zonde", zegt een moeder. Ze zoekt samen met haar dochter tussen de honderden trouwjurken naar de perfecte jurk voor de bruiloft van haar dochter. Als dochter de ultieme jurk heeft gevonden, oefent ze al even op de statige trappen van het Tilburgse paleis.

De uitverkoop van de tweedehands trouwjurken is onderdeel van het Tweedehands Festival. Het hele weekend staat Tilburg in het teken van tweedehands, de kringloopwinkel en hergebruik. Dit is de eerste editie van een jaarlijks terugkerend evenement.

"We laten zien dat tweedehands winkelen en hergebruik niet alleen duurzaam of goedkoop is, maar ook leuk en verrassend", legt Evelyne Klerx uit. Ze is oprichter van Uit Liefde, een winkel waar bruiden terechtkunnen voor tweedehands jurken.

"Bruiden komen soms met tranen in hun ogen hun trouwjurk bij ons afgeven. De jurken hier zijn allemaal pre-loved, dus we geven er ook garantie bij op echte liefde", zegt Evelyne lachend. "In een bruidsmodezaak ben je vaak minimaal duizend euro kwijt voor een jurk. Hier zijn ze vandaag maximaal honderdvijftig euro. Dat levert alleen maar blije gezichten op."