Hier zie je een das die onder het spoor bij Vught een burcht bouwde

Niet alleen in Esch, maar ook onder het spoor bij Vught zijn dassenburchten ontdekt. Dat maakte ProRail maandagochtend bekend. Daarom wordt ook dit deel van de spoorlijn tussen Boxtel en Den Bosch inmiddels aangepakt. In deze video zie je de das die deze burcht in Vught waarschijnlijk bouwde.

Bij de nieuw gevonden dassenburchten in Vught zijn kleppen geplaatst bij de gangen. De dassen die daar nog zijn, kunnen er wel uit maar niet meer terug. Ook is er gras gemaaid om de dassen te ontmoedigen daar nog te komen.

De video is opgenomen door Janneke Augustijn, die in de wijk Klein-Brabant woont. Ze heeft sinds drie jaar een wildcamera in de tuin, die bijna naast het spoor ligt. "In februari zag ik de das door het beeld lopen", zegt Augustijn. Ze vindt het jammer dat de dassen een burcht onder het spoor hebben gebouwd. "Want nu moeten ze waarschijnlijk worden weggejaagd."

25 gangen in Esch

Eerder werd ook in Esch een dassenburcht onder het spoor ontdekt. Daar is dit weekend hard gewerkt om de dassenburchten uit te graven. In totaal werden daar 25 gangen gevonden. In de nacht en tijdens het graven overdag werden daar geen dassen meer gezien.

ProRail vermoedt dat de dieren die hier zaten, intussen een andere plek hebben gevonden. Daardoor kon flink worden doorgewerkt en zijn alle dassenburchten in Esch verwijderd.

Als alle graafwerkzaamheden bij Esch en Vught klaar zijn, moet de grond onder het spoor weer stevig worden gemaakt. Pas daarna kunnen treinen weer veilig over het spoor rijden. Het is nu nog niet duidelijk wanneer dit weer kan.

