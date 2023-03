Gewelddadige dood van man in Wouwse Plantage: verdachte aangehouden

In de zaak van de gewelddadige dood van een man in Wouwse Plantage is zaterdag een verdachte aangehouden. Het gaat om een man van 35 uit Bergen op Zoom. Hij zou betrokken zijn bij de dood van het slachtoffer, een 58-jarige plaatsgenoot. De aanhouding werd maandagochtend door de politie bekendgemaakt.

Het slachtoffer werd vrijdagavond op de Julianaweg mishandeld en is daar aan zijn verwondingen overleden. Meer over wat er is gebeurd, maakt de politie niet bekend. Forensische rechercheurs hebben tot zaterdag in de middag sporenonderzoek gedaan op de plaats van het misdrijf. Het rechercheteam kwam de verdachte op het spoor. De 35-jarige verdachte zit nog vast. Hij zit in beperking. Dat betekent dat hij alleen contact mag hebben met zijn advocaat. De verdachte wordt dinsdag voorgeleid bij de rechter-commissaris. Dan wordt duidelijk of hij langer vast blijft zitten. LEES OOK: Man (58) door misdrijf om het leven gekomen in Wouwse Plantage