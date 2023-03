Man (58) door misdrijf om het leven gekomen in Wouwse Plantage

Aan de Julianaweg in Wouwse Plantage is vrijdagavond een 58-jarige man uit Bergen op Zoom door een misdrijf om het leven gekomen. Dat maakte de politie zaterdagmiddag bekend.

Hulpdiensten werden rond halftien 's avonds opgeroepen met de melding dat een man gewond was geraakt op de Julianaweg. Ze gingen met spoed naar die locatie en vonden de man, maar ze konden hem niet meer reanimeren.

Vlakbij plaats van martelcontainers

Agenten zetten vervolgens de omgeving rond de plaats af. Forensische rechercheurs hebben heel de nacht sporenonderzoek gedaan en er zijn getuigenverklaringen opgenomen.

Opvallend is dat het misdrijf gebeurde op een steenworp afstand van de loods waar in 2020 de zogenoemde martelcontainers werden ontdekt. Of hier een link mee is, is niet duidelijk.